いつも「玄関がきれいな家」の工夫4つ。ドアと同色の棚を置いてすっきり見える
いつも家がきれいな人は、部屋のインテリアはもちろん、玄関のレイアウトもすてき。ここでは暮らし上手な4人に「玄関のこだわりや工夫」をお聞きしました。
1：色をドアとそろえた低い棚で圧迫感のない玄関に
レトロなお部屋がYoutubeで好評な森の灯台さん。
「玄関の扉の色に近い落ち着いた色の棚を置いたら、壁の白が際立ってすっきり見えるようになりました」（森の灯台さん）
動物モチーフの小物やルームスプレーを置き、お気に入りの空間に。
2：ディスプレーボードを活用
北欧風のインテリアがインスタで人気を集めるAyakoさん。シンプルですっきりした玄関の主役は、旅先で買ったマグネットをはったディスプレーボード。
「家族の思い出がつまっていて、見るたびに楽しい気持ちになります」（Ayakoさん）
3：靴箱の扉を外してオープン収納に
フォトスタイリストでESSEの常連でもある貝賀あゆみさん。玄関の使いにくさ解消と湿気対策のため、靴箱の扉を外してオープンに。
「ごちゃついて見える傘は、布で目隠し。目線の高さに植物を飾ることで、靴に目が行かないようにしています」（貝賀あゆみさん）
4：写真を並べて帰るたびに気分が上がる
ものが多くてもすっきりした暮らしがESSEで大反響を呼んだ岡本あつみさん。
「帰ってきたときに家族の写真を見るとほっとするので、写真館のイメージで壁一面に並べています」
思いきって紺色の壁紙をはったことで、レトロシックな雰囲気に。