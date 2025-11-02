いつも家がきれいな人は、部屋のインテリアはもちろん、玄関のレイアウトもすてき。ここでは暮らし上手な4人に「玄関のこだわりや工夫」をお聞きしました。

1：色をドアとそろえた低い棚で圧迫感のない玄関に

レトロなお部屋がYoutubeで好評な森の灯台さん。

【写真】好きなものだけ飾ったディスプレーボード

「玄関の扉の色に近い落ち着いた色の棚を置いたら、壁の白が際立ってすっきり見えるようになりました」（森の灯台さん）

動物モチーフの小物やルームスプレーを置き、お気に入りの空間に。

2：ディスプレーボードを活用

北欧風のインテリアがインスタで人気を集めるAyakoさん。シンプルですっきりした玄関の主役は、旅先で買ったマグネットをはったディスプレーボード。

「家族の思い出がつまっていて、見るたびに楽しい気持ちになります」（Ayakoさん）

3：靴箱の扉を外してオープン収納に

フォトスタイリストでESSEの常連でもある貝賀あゆみさん。玄関の使いにくさ解消と湿気対策のため、靴箱の扉を外してオープンに。

「ごちゃついて見える傘は、布で目隠し。目線の高さに植物を飾ることで、靴に目が行かないようにしています」（貝賀あゆみさん）

4：写真を並べて帰るたびに気分が上がる

ものが多くてもすっきりした暮らしがESSEで大反響を呼んだ岡本あつみさん。

「帰ってきたときに家族の写真を見るとほっとするので、写真館のイメージで壁一面に並べています」

思いきって紺色の壁紙をはったことで、レトロシックな雰囲気に。