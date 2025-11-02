タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でインフルエンサー・希空(のあ)が1日、札幌市豊平区の北海きたえーる(北海道立総合体育センター)で開催された北海道最大級のファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」(「サツコレ2025AW」)に出演した。希空希空は「Darich STAGE」のステージで、ミニスカートにニーハイブーツを合わせた冬らしいフェミニンカジュアルな装いを披露。太ももの“絶対領域”を見せながら