ワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で出場【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。試合前に会見を行ったデーブ・ロバーツ監督は投球イニングについて「彼の様子や感覚次第だ」と話した。大谷は10月28日（同29日）の第4戦に先発登板して6回0/3を4失