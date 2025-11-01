一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「沖縄タイムセール」を、11月1日正午から19日正午まで開催している。設定ホテルと宿泊代金の一例は、ハレクラニ沖縄（2名朝食付）が54,081円から、宮古島来間リゾート シーウッドホテル（同）が22,713円から、ザ・ブセナテラス（同）が36,165円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ（2名素泊まり）が19,110円から、グランディスタイル沖縄読谷ホテル＆リゾート（同）が31,544円から