Photo: mio 駐車中の車が「部屋」になる。東京ビッグサイトにて開催中のモビリティの祭典『Japan Mobility Show 2025』に、今年もやってきました（会期は2025年11月9日まで）。そこで見つけたのが、あのシャープが開発したEV。シャープによると「自家用車は95％近く駐車場にいる」らしく、この時間を活用するべく開発したのだとか。シャープの技術力が詰まった車内空間