º£½Õ½éÆüËÜ°ì¡Ä°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÆ£ÀîÀµ¼ù´ÆÆÄ¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³Ë¡¤ò°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄºÅÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¹Å¼°¥Á¡¼¥à¡Ö°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÎÆ£ÀîÀµ¼ù´ÆÆÄ¤¬30Æü¡¢Ìîµå°éÀ®µ»½Ñ¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTURNING POINT¡×¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆüËÜ°ì¤Î»ØÆ³¼Ô¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯3·î¤Î¥Ü¡¼¥¤