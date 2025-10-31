¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¤¬¡ÖÈþÆÁ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡1Æü14»þ´ÖÎý½¬¤â¡Äµ´´ÆÆÄ¤¬Ä©¤ó¤À¡È°ìÇ°È¯µ¯¤Î²þ³×¡É
º£½Õ½éÆüËÜ°ì¡Ä°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÆ£ÀîÀµ¼ù´ÆÆÄ¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³Ë¡¤ò°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄºÅÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¹Å¼°¥Á¡¼¥à¡Ö°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÎÆ£ÀîÀµ¼ù´ÆÆÄ¤¬30Æü¡¢Ìîµå°éÀ®µ»½Ñ¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTURNING POINT¡×¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆüËÜ°ì¤Î»ØÆ³¼Ô¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯3·î¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ºÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¼¥ó¥«¥Ã¥× Âè55²óÆüËÜ¾¯Ç¯Ìîµå½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¡×¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÇ°È¯µ¯¤Î»ØÆ³²þ³×¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢2004Ç¯¤«¤é±ï¤¢¤Ã¤Æ°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åö»þ¤Ïº£¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡Èµ´»ØÆ³¡É¡£¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Î¹Å¼°Ìîµå¤Ï¹â¹»¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê³Ø¹»¤Î¡ËÉô³è¤Ç½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½¢Ç¤Åö½é¤Ï¼å¾®¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¿´¤«¤é¡ÖÃæ³Ø¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Û¤ÉÃæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Øº£¤Ë¸«¤Æ¤¤¤í¤è¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»ØÆ³¤¬¡Ø¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÈþÆÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä«7»þ¤«¤éÌë9»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê³ð¤¤¡¢2013Ç¯¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬½øÈ×¤ÇÈè¤ìÀÚ¤Ã¤ÆÇÔÂà¤È¡¢ËèÆü¤ò¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢ÂçÉñÂæ¤òÀï¤¤È´¤¯ÂÎÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡ØµÙ¤Þ¤»¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
Åì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÃÝÏÆ¸Æó´ÆÆÄ¤âÆ±Ä´¡Ö»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢Îý½¬»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢ÀÑ¶ËÅªµÙÍÜ¤âÆ³Æþ¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëºÓÇÛ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯²¿¤é¤«¤Î°Õ¼±²þ³×¡¢²þÁ±³èÆ°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸Åì³¤ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖÅì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÎÃÝÏÆ¸Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë»ØÆ³¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¡ÖBTÌîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÀ¸ÅçÊö»ê¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¡ÊÂçºå¶Í°þOB¡Ë¤â¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¶âËÀ¤ò°ã¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ´¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡Èµ´´ÆÆÄ¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÝÏÆ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¼ÎÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¡ÖÈþÆÁ¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡ÖÆüËÜ°ì¤Î»ØÆ³¼Ô¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤Ï¡¢31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë