ロバーツ監督「全ての可能性を検討している」ドジャースの大谷翔平投手は11月1日（日本時間2日）のワールドシリーズ第7戦で先発投手を務める可能性が出てきた。デーブ・ロバーツ監督が30日（同31日）にロジャースセンターで記者会見。「リリーフではなく、オープナーとして起用する可能性は？」と問われ、「全ての可能性を検討している」と否定しなかった。大谷は28日（同29日）の第4戦で7回途中6安打4失点。前日の第3戦で延長