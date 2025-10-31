ロバーツ監督「全ての可能性を検討している」

ドジャースの大谷翔平投手は11月1日（日本時間2日）のワールドシリーズ第7戦で先発投手を務める可能性が出てきた。デーブ・ロバーツ監督が30日（同31日）にロジャースセンターで記者会見。「リリーフではなく、オープナーとして起用する可能性は？」と問われ、「全ての可能性を検討している」と否定しなかった。

大谷は28日（同29日）の第4戦で7回途中6安打4失点。前日の第3戦で延長18回、6時間39分の死闘を戦った影響からか、最速99.0マイル（約159.3キロ）と走っていなかった。ここまで対戦成績2勝3敗で世界一連覇へ崖っぷち。「とにかく明日をどう乗り切るかが最優先」とした上で、「もし第7戦があるなら、どう戦うのがベストかを考える。全ての選択肢はテーブルにある」と明言した。

現行ルールでは大谷の救援登板にはハードルがあり、指名打者→リリーフ登板→指名打者の起用は認められていない。大谷との話し合いは「まだだ。今日グラウンドで話す予定」とし、「全て話し合う。状況に応じて最善を探る。ただ、明日は外野では出ない。それは確かだ。もし第7戦まで行けたら、その時はあらゆる選択肢を議論する」とロバーツ監督は語った。ワールドシリーズ連覇へ模索を続けていく。（Full-Count編集部）