三振を奪う勇気ある3球勝負…野口寿浩氏が語る捕手が身につけたい配球術カウント「ノーボール・2ストライク」は、バッテリーが圧倒的に有利な状況だ。この局面で捕手がどう考え、どう行動するか――。最近は球数制限により考え方も変わってきているが、多くの場合、次の1球はボール球を投げて外すというのが定石だ。ヤクルト、日本ハム、阪神、横浜と4球団で活躍した名捕手・野口寿浩氏は、ただ外しただけでは「バッターが楽にな