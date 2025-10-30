ワールドシリーズ第5戦【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースタジアムで29日（日本時間30日）に行われたワールドシリーズ第5戦。客席でハプニングが起こっていた。バックネット裏で観戦していた司会者、女優のメアリー・ハートさんの夫にファウルボールが直撃。警備員が駆け付ける事態となった。5回のドジャースの攻撃、中継カメラにも常に映るバックネット最前で観戦していたハート夫妻