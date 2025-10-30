ワールドシリーズ第5戦

【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースタジアムで29日（日本時間30日）に行われたワールドシリーズ第5戦。客席でハプニングが起こっていた。バックネット裏で観戦していた司会者、女優のメアリー・ハートさんの夫にファウルボールが直撃。警備員が駆け付ける事態となった。

5回のドジャースの攻撃、中継カメラにも常に映るバックネット最前で観戦していたハート夫妻。ネクストには大谷翔平投手が立っていた。コールが放ったファウルが高く上がると、ボールは夫のもとへ落下。体に直撃したようで周りのファンが心配し、警備員も急いで駆けつけていた。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」もハプニングをX（旧ツイッター）で速報。「メアリー・ハートの夫にファウルボールが当たった。彼は大丈夫そうだが」と伝えると、ファンからは「Oh no」「彼はグラブを持ってくるべきだった」「あれはメアリー・ハートか」「メアリー・ハートの夫じゃないのか？」「メアリー・ハートと彼女の夫に何が起きたんだ？」「彼女は大丈夫か？」「なんてことだ！」などと心配の声が殺到していた。

夫妻はその後も並んで観戦を続けており、問題はなかったようだ。（Full-Count編集部）