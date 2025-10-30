長野県内で2023年、歩行者の男性＝当時（85）＝を車ではねた後、山中に運んで放置し、死亡させたとして、殺人などの罪に問われた無職佐藤英伸被告（34）の裁判員裁判の判決で、長野地裁（坂田正史裁判長）は30日、懲役12年（求刑懲役15年）を言い渡した。弁護側は最終弁論で、死体遺棄罪が成立するとし「長期の懲役刑を科すことは相当でない」と訴えていた。起訴状によると、23年12月10日午前、同県佐久市の道路を歩行中の中