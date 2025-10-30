2020年サイ・ヤング賞ビーバーと対戦「シャープさがなかった」【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に投打同時出場。打者としては3打数無安打2三振1四球でシリーズ初の無安打に終わった。延長18回の激闘となった前日の第3戦で、4打数4安打2本塁打5四球の超人的な活躍を演じた後だけに注目