ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > やっぱり愛子さまは別格だった…ラオス訪問で異例のおもてなしか 愛子さま 皇室の話題 時事ニュース 現代ビジネス やっぱり愛子さまは別格だった…ラオス訪問で異例のおもてなしか 2025年10月30日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛子さまが11月17〜22日に訪問されるラオスでの予定が発表された 内親王の場合は昼食会が一般的とされるが、晩餐会が開かれるという 天皇家の長女を迎えることは、それほど名誉なことなのだろうと皇室記者 記事を読む