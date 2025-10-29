あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、岩手県盛岡市のご当地グルメとコラボをした「キムチ納豆ラーメン」を10月29日から期間限定で販売します。【写真】“本家”柳家の「キムチ納豆ラーメン」は…過去の“ジモメシ”ラーメンもおいしそう！スシローは2024年6月から「全国のお客さまに隠れた名産や名物を楽しんでいただき、地域を盛り上げたい」というテーマを掲げて、各地域の「ご当