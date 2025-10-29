あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、岩手県盛岡市のご当地グルメとコラボをした「キムチ納豆ラーメン」を10月29日から期間限定で販売します。

【写真】“本家”柳家の「キムチ納豆ラーメン」は… 過去の“ジモメシ”ラーメンもおいしそう！

スシローは2024年6月から「全国のお客さまに隠れた名産や名物を楽しんでいただき、地域を盛り上げたい」というテーマを掲げて、各地域の「ご当地グルメ」とコラボした「ジモメシ」プロジェクトを実施中。これまでに「青森味噌（みそ）カレー牛乳ラーメン」「鹿児島ジモメシ 鮪（まぐろ）しょう油ラーメン」「能登小木港いかのせ いか白湯醤油（しょうゆ）ラーメン」を順に販売してきました。

第4弾となる「キムチ納豆ラーメン」は、創業50周年で同ラーメンの元祖といわれている岩手県盛岡市の人気ラーメン店「柳家」が監修。納豆のうまみ、キムチの辛みと酸味がアクセントになっている「柳家」の味を再現すべく、豚ガラや魚介、野菜のうまみにコクのあるキムチの風味を加えた味噌ベースのスープに、納豆やキムチなどをトッピングして、複雑な味わいを融合して、おいしさを表現。

価格は460円〜（税込み）です。

※価格は店舗によって異なります。