「打席でタイミングが取れない…」の本質は？敏腕コーチ3人がポイントを解説少年野球における打撃のタイミングの取り方は、スイングスピード以上に安打の確率を左右する重要な課題だ。打席では投手によって投げるテンポや特徴が異なるため、特定の打ち方に固執すると対応が難しくなる。プロ野球選手も教えるコーチや強豪校の元主将、人気野球塾の指導者が推奨する知見から、素早い反応と下半身のタメ、そして多様な投手に対応