山本由伸の顔が加工されて、まるでホラーに(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間10月25日、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回105球4安打1失点8奪三振と好投し、ポストシーズン2戦連続となる完投勝利を挙げた。【画像】山本由伸が“ホラー”に！？打者にとっては悪夢のような姿に変身『MLB公式』のインスタグラムは、「ヨシノブ・ヤマモト：この10月、打者にとって悪夢の存在と