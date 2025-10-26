「なんでホラー」山本由伸に起きた“異変”…「打者にとって悪夢の存在となっている」MLB公式が公開

山本由伸の顔が加工されて、まるでホラーに(C)Getty Images

ドジャースの山本由伸が現地時間10月25日、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回105球4安打1失点8奪三振と好投し、ポストシーズン2戦連続となる完投勝利を挙げた。

【画像】山本由伸が“ホラー”に！？打者にとっては悪夢のような姿に変身

『MLB公式』のインスタグラムは、「ヨシノブ・ヤマモト：この10月、打者にとって悪夢の存在となっている」と記し、ポスター調にして加工した山本の写真を掲載している。

この投稿を見たファンから「ヨシノブくん、あなたは本当に世界一のピッチャーです」という声が届いた一方で、「最初の写真は何？」「なんでホラー」「この写真は爆笑」と、加工された山本の不気味な写真に反応する声が寄せられていた。