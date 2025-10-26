「なんでホラー」山本由伸に起きた“異変”…「打者にとって悪夢の存在となっている」MLB公式が公開
ドジャースの山本由伸が現地時間10月25日、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回105球4安打1失点8奪三振と好投し、ポストシーズン2戦連続となる完投勝利を挙げた。
『MLB公式』のインスタグラムは、「ヨシノブ・ヤマモト：この10月、打者にとって悪夢の存在となっている」と記し、ポスター調にして加工した山本の写真を掲載している。
この投稿を見たファンから「ヨシノブくん、あなたは本当に世界一のピッチャーです」という声が届いた一方で、「最初の写真は何？」「なんでホラー」「この写真は爆笑」と、加工された山本の不気味な写真に反応する声が寄せられていた。
山本は前回登板のリーグ優勝決定シリーズ第2戦でも完投勝利を飾り、この日も初回からカーブを効果的に使うなど3回まで1失点。4回以降はブルージェイズ打線をパーフェクトに抑え込み、8回は圧巻の3者連続三振で締めると、9回も三者凡退に抑えて、2001年のカート・シリング以来24年ぶりとなるポストシーズン2試合連続完投勝利となった。
相手チームにとっては悪夢の投球も、チームにとっては世界一連覇へとつながる快投で、大きな1勝をもたらした。
