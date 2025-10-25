人生において目的意識をもつことが加齢に伴う認知機能の低下を防げることが、最新の研究で明らかになった。人種や性別、アルツハイマー病の遺伝的リスクの有無にかかわらず、“生きがい”は認知症予防に役立つ可能性がある。