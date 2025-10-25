鍋パーティーは、ちょっとした調理や取り分けなどで女子力のあるところを見せつけて、気になる男性に自分をアピールするのにうってつけの場です。だからこそ、気の利かない振る舞いをすると目につきやすく、マイナスポイントにもなりかねないので、注意が必要でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「鍋パーティーで『女子力低っ』と引かれる行動」をご紹介します。【１】断りもなく直箸で鍋を