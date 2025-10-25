日本ハムドラフト5位・藤森海斗7年前にファイターズJr.に挑戦も、選考漏れ2025年春の甲子園に出場し、夏に侍ジャパンU18のメンバーに選ばれた明徳義塾・藤森海斗捕手が、23日に東京都内で行われた「2025年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、日本ハムからドラフト5巡目に指名された。小学6年のときに人生初の”指名漏れ”を経験。同校で6年かけて力を付け、やっと憧れの球団の一員になった。北海道札幌市