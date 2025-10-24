「東都大学野球２部、日大（降雨ノーゲーム）専大」（２４日、等々力球場）２３日のドラフト会議で阪神から２位指名を受けた谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が一夜明け、専大２回戦に「３番・二塁」で出場した。試合は五回で降雨ノーゲームと思わぬ幕切れとなったが、指名後最初の試合は２三振に終わり「考えないようにしていたんですけど、やっぱり緊張しました。悪い癖が出たというか、打たないといけないと、ボール球に手