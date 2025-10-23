にじさんじグループを運営するANYCOLOR株式会社は10月22日、所属ライバーである甲斐田晴さんをめぐる極めて悪質な誹謗中傷・荒らし行為への対応結果を、加害者側の意識調査結果まで含めて公表しました。対応の進展自体が報告される例は見られるものの、“なぜそのような行為が起きたか”という背後の心理まで含めて開示したのは異例と言えます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■発端と主な被害内容発表に