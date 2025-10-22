ものが増えがちなクローゼット。毎日使う場所だからこそ、心地よく整えたいですよね。夫婦2人で築35年の賃貸マンションで、ものを厳選してすっきり暮らす、深尾双葉さん（41歳）は、洋服を手放すにあたり、「組み合わせに悩まなくていい服を残す」という基準を設けたそう。管理がラクな素材のものを残す、余分なアクセサリーはもたない、など、深尾さんに「後悔しない洋服の残し方」についてお聞きしました。※ この記事は『ほんと