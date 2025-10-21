娘への性的暴行で富山地裁が実父に実刑判決を言い渡したことを受け、実名で被害を訴えてきた福山里帆さん（25）が富山市内で報道陣の取材に応じ「声を上げて良かった。被害者に対し社会が何をできるか考えてほしい」と語った。