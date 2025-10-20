ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「沼」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】静まり返った沼のほとりに、あなたは1人で立っています。周りには誰もいません。風も止んで、不思議なほど静かな時間が流れています。ふと、耳を澄ましてみると