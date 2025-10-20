円谷プロダクションと東映アニメーションは20日、新作アニメ『怪獣デコード アイダラの指輪』を共同製作することを発表した。「怪獣と少女の物語」をテーマとしたトランスメディアプロジェクト「KAIJU DECODE 怪獣デコード」のひとつで、あわせてキービジュアル、特別映像、キャスト情報などが公開。正義感のある心優しい少年・マル役を山根綺、怪獣と共生するアイダラ族の少女・ココ役を高橋花林が担当する。【動画】怪獣と共存