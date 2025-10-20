元宝塚歌劇団の女優毬谷友子（65）が、20日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党の三原じゅん子子ども政策担当相の17日の閣議後会見が、冒頭発言もなく、質問もなく、こども家庭庁の公開している動画もわずか37秒で終了していることについて「こんな茶番があっていいのだろうか?」とあきれている。こども家庭庁の公開している17日の閣議後会見の動画では、約6秒のところから幹事社の「ただいまから三原大臣閣議後会見を始めます