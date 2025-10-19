朝の支度をラクにする、時短テクを紹介します。これまで400軒以上の片付けをサポートしてきた整理収納アドバイザー・Fujinaoさん（40代）のケースです。ここでは、服選びや収納術など、Fujinaoさんが実践している5つのアイデアについて語ります。1：年間15着のワンピースでコーデに迷わない洋服を年間15着のワンピースに絞ったことで、コーディネートに悩む時間が大幅減。一年を通して持っているすべての洋服を一目瞭然で確認する