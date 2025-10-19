ムービックよりTVアニメ『ONE PIECE』ファン注目の新商品が登場する。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売、麦わらストア等にて取り扱いされる。＞＞＞ロードポーネグリフのペーパーウェイトをチェック！（写真6点）TVアニメ『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』を原作としたTVアニメーション。原作漫画『ONE PIECE』は1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にはコミックスが100