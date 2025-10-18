信じがたい衛生管理と劣悪な労働環境――。そんな飲食店で働いていたという衝撃的な投稿が九州の50代女性から寄せられた。「お客様が使用したおしぼりで皿を拭くように言われた」驚くべきことに、この指示を出したのは「社長である店長」だったという。投稿者の女性は、衛生管理が「めちゃくちゃな店だった」とし、他の例も挙げた。（文：天音琴葉）生肉を切った後まな板を裏返し、レモンを切ることも……「生肉を切ったまな板をひ