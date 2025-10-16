〜 最低賃金「25年度引き上げ」「1,500円以上」に関するアンケート調査 〜厚生労働省は9月5日、2025年度の全国の最低賃金額（平均）を1,121円（66円増）に引き上げた。初めて全国すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えたが、これを受けて給与改定を迫られる企業が約6割に達することがわかった。政府が目標に掲げる2020年代の時給1,500円は、企業の5割が自社での対応が「不可能だ」と回答した。官主導で進む賃金引上げに、