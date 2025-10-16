糖尿病によって「足を切断」する――。実際に患ったことがなくても、糖尿病という病気に関する“最悪のケース”として多くの人に知られていることと思います。しかし、「どうして糖尿病が悪化すると、足を失うことになるのか」について正しく説明できるという人は少ないかもしれません。自身も30年の1型糖尿病歴がある、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんは「実際、糖尿病と『足』の