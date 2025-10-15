¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢DJ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿É±ÀîÉ÷»Ò¡ÊDJ¤Ò¤á¤«¤ï¤¤¤¤¡Ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÇÛ¿®Ãæ¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤Ê¤É¡È¤ªÁû¤¬¤»¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10·îËö¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿21Ëç¡Û¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¤ä