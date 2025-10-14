ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が１４日、登板予定のＣＳファイナルステージ第１戦（１５日、みずほペイペイ）に向けて意気込みを語った。短期決戦でカギを握るシリーズ初戦。モイネロは「どの試合も大事だが、この一戦もすごく大事。そういう試合を任せてくれたのはすごくうれしい」と意気込んだ。シーズンでは８度の対戦で４勝１敗、防御率１・８７。ポストシーズンでも?ハム封じ?が期待される。倉野投手コー