報道陣に公開されたヤンマーパワーソリューションの非常用発電機エンジン＝14日午前、兵庫県尼崎市大型エンジンを製造するヤンマーパワーソリューション（兵庫県尼崎市）は14日、2030年度に大型のエンジン出荷台数を、25年度と比べて2割増産し9900台とする計画を明らかにした。需要が高まっているデータセンター向け非常用発電機エンジンや、外航船向けメタノールエンジンなどを増やす。尼崎市の工場で、非常用発電機エンジン