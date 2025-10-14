ユーハイムは10月10日から順次、新商品「リトルバウム」を全国の店舗(一部除く)とユーハイムプレミアムオンラインショップで発売している。バターと生クリームのコクを感じる生地は、手のひらサイズで、ふんわりとしたやわらかな食感に仕立てた。バニラ香るプレーン、やさしい甘さのチョコレート、香ばしいキャラメルナッツの3種をラインアップする。〈手のひらサイズ･ふんわり食感の新商品〉ユーハイムの定番バウムクーヘンは、昔