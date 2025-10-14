「本を読んでも頭に入らない」という人は多い。そこで、 日本記憶力選手権大会で6回優勝した経験を持つ池田義博氏記憶力が提唱するのは、情報を素早く効率的に吸収し、確実に記憶へと定着させる効率的な読書法だ。本稿では、記憶術と脳力開発の第一人者である池田義博氏の動画「50歳でも記憶力はアップ！ 加齢に勝てる脳トレ法」から、心理学的知見を応用した独自の読書法「フレームワークリーディング」の核心部分を特別に公開す