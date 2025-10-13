この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな夫婦の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 夫に「笑い方、妖精みたいだよね」と言われたものの…妻の投稿に6.7万いいね ご紹介するのは、はやおき(@hy__ok)さんのエピソードです。誰かに言動が～みたい、と例えられた