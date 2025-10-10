¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£À¯³¦¿Ê½Ð¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢X¡ÝGUN¡Ê¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ËÀ¾Èøµ¨Î´¡Ê55¡Ë¤¬º£Ç¯7·î¤«¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Èºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔµÄ¤ÎÆóÅáÎ®À¸³è¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤Æ35Ç¯¤Î·ÝÎò¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯7·î20Æü¤Î»°¶¿»ÔµÄÁª¤ÇÅöÁª¡£·Ý¿Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ÔµÄ¤È¤·¤Æ¤â¡ÈÆóÂ­¤Î¤ï¤é¤¸¡É¤Ç³èÆ°