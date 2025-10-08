古舘伊知郎がメインMC、平井理央がアシスタントMCをつとめるABEMA番組「For JAPAN -日本を経営せよ-」（毎週金曜21：30〜22：00）10月期テーマ「ニッポンの「人事・人材」の大問題」に、株式会社CBTソリューションズ代表取締役社長の野口功司が４週連続で準レギュラー出演中。なお、10月放送回ではイェール大学助教授で経済学者の成田悠輔とも共演を果たす。ABEMA番組「For JAPAN」は、実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新し