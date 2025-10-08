野口功司、成田悠輔らが議論「For JAPAN」見逃し配信中
古舘伊知郎がメインMC、平井理央がアシスタントMCをつとめるABEMA番組「For JAPAN -日本を経営せよ-」（毎週金曜21：30〜22：00）10月期テーマ「ニッポンの「人事・人材」の大問題」に、株式会社CBTソリューションズ代表取締役社長の野口功司が４週連続で準レギュラー出演中。なお、10月放送回ではイェール大学助教授で経済学者の成田悠輔とも共演を果たす。
ABEMA番組「For JAPAN」は、実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の政治トーク番組。参画している経営者たちが日本の諸問題について語り合う中で学びや気づきを与え、これからの日本を成長させることを目的としている。毎月一つのテーマが設定されており、10期のテーマ「ニッポンの「人事・人材」の大問題」にて４週連続で議論していく。
ABEMA「For JAPAN -日本を経営せよ-」の10月３日放送回がYouTubeにて見逃し配信中なので、ぜひチェックを。次回10月10日（金）21：30からの放送もどうぞお見逃しなく！
（C）AbemaTV,Inc.
