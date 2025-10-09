日本人男が真夜中に元交際相手の韓国人女性の家に無断で侵入し、性的暴行を加えた容疑で拘束された。ソウル水西（スソ）警察署は、住居侵入および性暴力処罰法違反等の容疑で日本人20代男Aを拘束し捜査していると8日、明らかにした。Aは10月5日午前2時ごろ、ベランダに設置されたエアコンの室外機を利用して韓国人の40代女性Bさんの家まで登り、室内に侵入して性的暴行を加えた疑いがもたれている。Aは同日午後、Bさんの家の玄関の