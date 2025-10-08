BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、米ビルボードチャートに4週連続ランクインし、“今年最高の新人”らしい勢いを見せている。【写真】CORTIS、メンバープロフィール10月7日、米音楽専門メディアビルボードが発表した最新チャート（10月11日付）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』が「ワールドアルバム」2位、「トップカレントアルバム」24位、「トップアルバムセールス」27位にランク