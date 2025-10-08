カブス・今永昇太（32）が日本時間7日、敵地ミルウォーキーでブルワーズとの地区シリーズ第2戦に登板。今季、メジャー最高勝率.599の強敵相手にポストシーズン（PS）で初めて先発マウンドに立ったが、2回3分の2を2本塁打含む5安打4失点でKОされた。【もっと読む】カブス今永昇太はポストシーズンの働き次第で「84億円」ゲット...去就はいまだ未定カブスは一回、鈴木誠也（31）の3ランで先制しながら、直後に今永がボーンに3ラ