中国で便秘に効果があるとされる、いわゆる「下剤ミルクティー」が人気を集めて話題になっている。フランチャイズ飲料業界は、便秘に悩む消費者をターゲットにこのドリンクを前面に出し、さらに紙ナプキンをカップの上に大量に載せるマーケティングまで展開している。しかし、下痢や嘔吐などの副作用も報告されており、注意が必要だと専門家は警告する。8日、中国紅星新聞などによると、現地フランチャイズ飲料業界では、快便や減