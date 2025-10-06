東京・小笠原諸島の南で大きな渦を巻いているのは台風22号。今後、発達しながら北寄りに急カーブして、9日（木）に非常に強い勢力に発達し、近畿、東海、関東に接近する恐れがあります。すでに台風22号の強風域に入っている小笠原諸島。海は穏やかに見えますが、フェリーが欠航するなどの影響が出ています。今回の台風22号は接近前から列島の一部に大雨をもたらす見通し。周辺の海水温が高く、発達しやすいため、8日（水）ごろから