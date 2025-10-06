テレビ東京の前官邸キャップの名物記者、篠原裕明氏が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。4日の自民党総裁選で決選投票の末に高市早苗氏（64）が新総裁に就任したことをめぐって、女性が土俵に上がることを禁ずる大相撲の「女人禁制」について投げかけた。「大相撲の内閣総理大臣杯」と前置きした上で「女性総理ならば、土俵に上がれるのか否か」と記した。篠原氏の投稿に対し「高市さんは代理を立てるでしょうねぇ。天井からワ